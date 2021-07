LACOMBE, Yvette



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 16 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yvette Lacombe, épouse de feu monsieur Lionel Ouellet (en 1ères noces feu dame Jeanne d'Arc Moreau) demeurant à Montmagny. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu madame Adéloza Méthot et de feu monsieur Brézila Lacombe. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Marie-Jeanne (feu Sylva Frégeau), feu Paul-Émile (feu Marie-Paule Fournier), feu Lionel (feu Rita Guimont), feu Antonio (feu Alice Ouellet), feu Valère (feu Antonine Guimont), feu Lucien (feu Lisette Bédard), Laurette, feu Jacqueline, feu Fernand, René (feu Céline Grondin - Pauline Fortin). de la famille Ouellet: Pierrette (feu Gilles Roy), feu Marcel (Thérèse Thibault), feu Jean-Claude (Marguerite Rousseau), feu André (Micheline Leblanc), feu Paul-Armand. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es), en particulier Madeleine Lachance et Benoit Boulanger. De sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier ainsi qu'aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, www.fondationhoteldieumontmagny.com.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairemercredi jour des funérailles à compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière de Montmagny.