CHAMPAGNE, Major Trefflé



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juillet 2021, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédé Major Trefflé Champagne, époux de feu Doris Pearson. Autrefois de Vallée-Jonction, il demeurait à Sainte-Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Garnet (Denise Bilodeau), Richard (Danielle Labonté), Ronald (Linda Grondin), Donald (Soraya Vazque) et Louise (Jacques Plante); ses petits-enfants: Martin, Dominique, Sylvain, Manuel, Roxane, Pierre-Luc, Simon, Marilyne, Joanie, Sherryll et Nathalie; ses 20 arrière-petits-enfants et ses 4 arrière-arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Grégoire (feu Lily Veilleux), feu Jean-Paul (feu Suzette Bourque), feu Marie, feu Alice, Raymond (Lucette Lagueux) et feu Jean-Guy (feu Pauline Labbé). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du Château Sainte-Marie, du CLSC de Sainte-Marie ainsi que du département d'oncologie et de cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, H3G 1R4): https://www.coeuretavc.ca/