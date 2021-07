BISSON, Claire



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 16 juillet 2021, est décédée à l'âge de 80 ans et 10 mois, Mme Claire Bisson, épouse de feu M. Norbert Nadeau, domiciliée auparavant à St-Jacques-de-Leeds. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Émile Jardin), Josée (Roger Jalbert), Carole (Nicolas Picard). Elle demeurera dans le doux souvenir de ses petits-enfants: Emmy et Matisse Pageau, Michael et Alexandra Jalbert, Guillaume, Sarah et Rosalie Picard. De la famille Bisson, elle était la fille de feu Gérard Bisson et de feu Alexina Grondin, la soeur de: feu Noëlla, feu Noël (Pierrette Pomerleau), feu Joseph (Simone Poulin), feu Maria, Aline (Lauréat Poulin), Mariette, Léon (feu Micheline Roberge). De la famille Nadeau, elle était également la belle-soeur de: Octave (Georgette Toussaint), feu Henri (Lina Gagné), Eugène (Claudette Thivierge), Henriette (Eddy Bédard), Ginette (Gaston Delisle), feu Rose-Marie, Rita (feu Jean-Marie Villeneuve), Alcide (Monique Rhéaume), Françoise, Léo (Renée Nutbrown). Elle laisse également ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis(es).La famille désire remercier le personnel du CHSLD St-Augustin pour les délicates attentions et les bons soins prodigués à leur mère. La famille a confié la direction des funérailles à lamembre de la Corporation desthanatologues du Québec.