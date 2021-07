COVID-19: 76 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire au Québec

Le Québec a enregistré 76 nouvelles infections à la COVID-19, mardi.

Toutefois, en raison d'une mise à jour des cas déclarés, principalement dans la région de Montréal, un retrait de 91 cas a été effectué dans l’historique des cas totaux. Ainsi, le total cumulatif a été revu à la baisse.

Du côté de la vaccination, 82 % des 12 ans et plus ont été inoculés au moins une fois et 54 % des 12 ans et plus sont pleinement vaccinés.

«Une légère hausse des cas commence à se tracer, surtout chez les jeunes adultes. C’est pour ça que nous préparons le terrain pour un passeport vaccinal, si et seulement si la situation avait à se dégrader. Les individus ayant reçu 2 doses s’assurent d’un retour à la normalité», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

La Santé publique de l’Ontario a confirmé, pour sa part, 127 nouvelles infections et deux décès additionnels mardi.

Au nord, à Iqaluit, l’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Nunavut, Dr Michael Patterson, a annoncé que la COVID-19 appartenait dorénavant au passé.

«Depuis lundi, cela fait 28 jours que personne à Iqaluit n’a contracté la COVID-19. Comme il n’y a pas eu de nouveaux cas, nous pouvons maintenant déclarer que l’éclosion dans la ville est terminée», a indiqué Dr Patterson, par voie de communiqué.

Les mesures de santé publique actuelles, y compris les masques obligatoires, demeurent cependant en place.

Au cours des deux prochaines semaines, la santé publique de la province va continuer de surveiller la situation et, si aucun nouveau cas de virus n’est détecté, les restrictions seront assouplies.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 JUILLET 2021

376 431 personnes infectées (+76)

11 236 décès (-)

77 personnes hospitalisées (-1)

21 personnes aux soins intensifs (-2)

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 9754 pour un total de 11 008 585

83 673 doses administrées s'ajoutent, soit 82 153 dans les dernières 24 heures pour un total 10 167 756 doses reçues au Québec

Hors Québec, ce sont 32 201 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 199 957.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 3974 (+1)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 026 (-)

Capitale-Nationale : 32 844 (+3)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 15 222 (+4)

Estrie : 14 924 (+1)

Montréal : 133 386 (-55)

Outaouais : 12 587 (+1)

Abitibi-Témiscamingue : 1146 (-)

Côte-Nord : 579 (-2)

Nord-du-Québec : 109 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2065 (-)

Chaudière-Appalaches : 19 297 (-)

Laval : 31 858 (+10)

Lanaudière : 24 124 (+3)

Laurentides : 21 068 (+27)

Montérégie : 51 591 (+13)

Nunavik : 47 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 119 (-)

Hors Québec: 490 (-)

Région à déterminer: 4 (-)

Total: 376 416 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 53

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 271

Capitale-Nationale : 1118

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 526

Estrie : 352

Montréal : 4772

Outaouais : 215

Abitibi-Témiscamingue : 9

Côte-Nord : 4

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 46

Chaudière-Appalaches : 368

Laval : 915

Lanaudière : 517

Laurentides : 510

Montérégie : 1557

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 3

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 11 236 décès

La situation au Canada

Ontario: 548 474 cas (9296 décès)

Québec: 376 416 cas (11 236 décès)

Alberta: 232 806 cas (2316 décès)

Colombie-Britannique: 148 487 cas (1763 décès)

Manitoba: 57 204 cas (1165 décès)

Saskatchewan: 49 450 cas (575 décès)

Nouvelle-Écosse: 5873 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2346 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1437 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 502 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 424 001 (26 506 décès)

