De retour sur la route

Le CF Montréal a eu le temps de se remettre de ses émotions de samedi, mais il doit maintenant disputer ses trois prochains matchs à l’étranger, en commençant par une visite au New York City FC... au Red Bull Arena.

En effet, le Yankee Stadium n’étant pas disponible, c’est au domicile des Red Bulls, que le club montréalais a employé tout l’automne passé comme domicile, que sera disputée cette rencontre.

« Sincèrement, je préfère jouer au Red Bull Arena qu’au Yankee Stadium parce que ce terrain-là n’est pas très bien », a admis l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

« Mais ce n’est pas un avantage pour nous parce que ça reste un match à l’extérieur », a-t-il tenu à préciser.

Il s’agit du second match d’une série de trois en huit jours.

L’équipe rentrera à Montréal après la rencontre avant d’aller affronter le Revolution de la Nouvelle-

Angleterre à Foxborough, dimanche.

C’est ironique quand on y pense puisque l’équipe a fait un retour triomphal à la maison samedi soir pour mieux repartir pour trois rencontres à l’étranger d’ici le 1er août.

« Je ne contrôle pas le calendrier, c’est comme ça, a bredouillé Nancy. Nous allons jouer beaucoup de matchs à domicile dans les semaines à venir. »

En attendant, l’équipe va tenter de continuer son bon travail à l’étranger où elle présente une fiche de 2-2-2.

Match difficile

Ce sera la seconde fois que le CF Montréal et le New York City FC se croisent ce mois-ci.

Montréal l’avait emporté 2 à 1 en revenant de l’arrière lors de la rencontre disputée le 7 juillet dernier, un match que Wilfried Nancy n’a pas entièrement apprécié.

« Ça va être un match que j’espère différent pour nous. Oui on a gagné, mais j’aimerais qu’on attaque le match comme on a commencé à jouer à la 30e minute où on était plus solides. »

New York a perdu ses deux dernières parties malgré de bonnes prestations. Quant au CF Montréal, il pourrait établir une nouvelle marque d’équipe dans la MLS en restant invaincu pour un septième match consécutif.

Jeu défensif

Tout risque de tourner autour de la défensive dans cette rencontre puisque c’est l’élément qu’a retenu Nancy de la dernière rencontre entre les deux équipes.

« Nous n’avons pas défendu comme on le devait, tactiquement, nous étions un peu trop profonds et on a changé les choses autour de la 25e minute.

« Par la suite, on jouait plus vers l’avant et c’est ce que je veux voir de mon équipe. »

Pour ce qui est de son gardien, Nancy va renouveler sa confiance en James Pantemis qui a connu une soirée plus difficile contre Cincy avec quatre buts accordés.

Malgré cette erreur de parcours, Pantemis est toujours invaincu cette saison avec une fiche de quatre victoires et un verdict nul. Il a de plus récolté deux blanchissages.