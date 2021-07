Enfin de bonnes récoltes pour les agriculteurs

Les quatre dernières années de récoltes avant 2021 ne furent pas très généreuses envers les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent et d’ailleurs dans la province.

Toutefois, cette année met officiellement fin à la série d’étés sans bonnes récoltes pour les producteurs agricoles.

Précédemment, la sécheresse ainsi que le manque de précipitations ont miné les récoltes: «Ce furent quatre années de diète et de sécheresse», a indiqué Gilbert Marquis, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA). Les changements climatiques de plus en plus alarmants ont contribué à ces mauvaises récoltes, participant à la hausse des coûts.

Les prix reliés au foin ont d’ailleurs décuplé durant cette disette: «Le prix a doublé et même triplé, sans compter l’augmentation des coûts de transports», a ajouté M. Marquis.

Depuis la fin du printemps, le temps se montre propice à l’agriculture: «Chaleur, soleil et pluie forment le temps idéal pour ce type d’activité», a déclaré Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

La période estivale généreuse arrive à point, plusieurs producteurs ayant écoulé complètement leurs réserves accumulées, mais les agriculteurs entrevoient les prochaines semaines avec optimisme.