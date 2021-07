Équipe Québec vaincue à Washington

Équipe Québec s’est inclinée, par la marque de 7 à 4, aux mains des Wild Things de Washington, mardi, au Wild Things Park.

Les représentants de la Belle Province ont démarré en lion, s’emparant d’une avance de 2 à 0 dès le premier engagement, mais l’équipe locale a répliqué avec cinq points lors des deux manches suivantes.

Grant Heyman, Hector Roa et Cam Phelts ont tour à tour croisé le marbre au deuxième bout et ce dernier en a ajouté au troisième, de même que de Scotty Dubrule.

Il n’en fallait pas plus pour permettre au lanceur Kevin Pimentel (5-4) d’obtenir la victoire. Le droitier a participé à six manches et deux tiers, concédant six coups sûrs et l’entièreté de leurs points à ses adversaires. Zach Strecker a assuré le sauvetage en une manche de boulot.

Roa a produit son deuxième point de la rencontre en septième et Bralin Jackson a complété le tableau.

Chez la formation québécoise, David Glaude a été à l’origine de deux points. Connor Panas et Jeffry Parra se sont également inscrits à la marque.

Sur la butte, c’est Vincent Ruel (0-1) qui a ajouté un revers à son dossier. Il n’a joué que deux manches, mais il a concédé quatre coups sûrs bons pour trois points à ses rivaux.

Les deux équipes ont à nouveau rendez-vous mercredi pour le deuxième duel d’une série de trois.