Finale de la NBA: les Bucks de Milwaukee champions

Les Bucks de Milwaukee ont remporté le championnat de la NBA en venant à bout des Suns de Phoenix 105 à 98, mardi soir, lors du sixième match de la finale.

La formation du Wisconsin a ainsi remporté les grands honneurs pour la deuxième fois de son histoire et pour la première fois depuis 1971.

Dominant, Giannis Antetokounmpo a été étincelant dans la deuxième moitié de cette rencontre. Le «Greek Freak» a amassé 50 points, 13 rebonds et deux mentions d’assistance. Il a d'ailleurs reçu le titre de joueur le plus utile de la finale.

Photo AFP

Il est le premier joueur de la NBA à récolter au moins 50 points lors d’un match décisif depuis Bob Pettit en 1958. Le double détenteur du titre de joueur par excellence du circuit Silver est aussi le deuxième joueur de l’histoire à avoir réussi trois matchs d’au moins 40 points et 10 rebonds dans une série finale. L’autre athlète à avoir fait de même est un certain Shaquille O’Neal.

Dans l’affrontement du jour, Antetokounmpo a été appuyé par Khris Middleton et Bobby Portis, qui ont respectivement obtenu 17 et 16 points. Jrue Holiday a également contribué avec 12 points, neuf rebonds et 11 passes décisives.

Dans la défaite, Chris Paul a amassé 26 points, deux rebonds et cinq aides.