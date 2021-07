Gros changements

Photo courtoisie

Manon Beaudoin, directrice générale, m’annonce plusieurs nominations au sein du comité exécutif de la Fondation de Lauberivière. C’est ainsi qu’Olivier Deblois (photo de gauche), conseiller en placement associé à la Financière Banque Nationale, cumulera les doubles fonctions de président et trésorier de la Fondation. Il succède à Jean Roy qui fut le président durant les 18 dernières années. Patrice Drouin (photo du centre), consultant (ex-Gestev) est le nouveau vice-président succédant à Martin Parent, qui était en poste durant les 25 dernières années. Finalement, Sébastien Vachon (photo de droite), président fondateur de Korem, agira à titre de secrétaire de la Fondation, à la place de Me Jean-François Pleau, en poste depuis 17 ans.

Yoga-concert réussi

Photo courtoisie

Pour une 9e année consécutive, OB YOGA organisait un yoga-concert contre le cancer, avec la participation de plusieurs artistes québécois, tels que Bruno Pelletier, Guylaine Tanguay, Lulu Hughes et bien d’autres. Cette année, 20 845 $ ont été amassés, alors que l’objectif initial était de 20 000 $. Tous les fonds seront reversés à la Fondation québécoise du cancer, afin de soutenir les Québécois touchés par un cancer et leurs proches, peu importe leur lieu de résidence, leur situation financière, leur origine ou le type de cancer.

Jules-Verne... Phase II

Photo courtoisie

La première pelletée de terre de la phase II du complexe immobilier Le Jules-Verne a eu lieu récemment en présence des principaux intervenants (photo). Cet événement a été l’occasion de souligner le début des travaux, de même que la nature du projet qui lèvera de terre dans les prochains mois. Ce projet de 270 appartements, qui représente un investissement de plus de 35 millions $, se déclinera en deux produits distincts, mais tout à fait complémentaires : 180 appartements pour une clientèle de 55 ans et plus et 90 unités qui seront comprises à même la résidence pour aînés. L’ouverture officielle est prévue à l’été 2023. De gauche à droite, sur la photo, rangée avant : Nathalie Paré, présidente exécutive et associée chez Groupe Patrimoine, Gaétan Pageau, maire de L’Ancienne-Lorette, Isabelle Vachon, responsable Image et Marketing et associée chez Groupe Patrimoine. Rangée arrière : Marc Martel, représentant du comité des résidents du Jules-Verne, François Audet, président fondateur chez Groupe Patrimoine, et Réal Bourdeau, président de Constrobourg.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 20 juillet 1969. Neil Armstrong devient le premier être humain à marcher sur la Lune à 21 h 56. « C’est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l’humanité » seront ses premiers mots. Son coéquipier Edwin Aldrin suivra peu après, pendant que Michael Collins restera au pilote du module de commande.

Anniversaires

Photo courtoisie

Antoine Vermette (photo), hockeyeur québécois de la LNH à la retraite, 39 ans... Julianne Hough, auteure-compositrice-interprète, danseuse et actrice américaine connue pour avoir remporté, à deux reprises, la compétition Dancing with the Stars, 33 ans... Gisele Bündchen, super model brésilienne mariée à Tom Brady, 41 ans... Peter Forsberg, retraité de la LNH, avec les Nordiques en 1994-95, 48 ans... Michel Beaudry, animateur, chroniqueur et humoriste, 66 ans... Carlos Santana, chanteur et guitariste, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 juillet 2020 : Doug Rodgers (photo), 79 ans, judoka canadien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’été de 1964 dans la catégorie des poids lourds... 2019 : Peter McNamara, 64 ans, joueur de tennis australien, professionnel entre 1975 et 1987 et entraîneur national au Canada... 2017 : Chester Bennington, 41 ans, chanteur de Linkin Park... 2016 : Dominique Arnaud, 60 ans, cycliste sur route français... 2015 : Jean Alfred, 75 ans, premier Noir élu député à l’Assemblée nationale (1976, Papineau)... 2014 : Lucie F. Roussel, 51 ans, mairesse de La Prairie... 2013 : Helen Thomas, 92 ans, pionnière du journalisme et ancienne correspondante à la Maison-Blanche... 2012 : Jack Davis, 81 ans, athlète américain spécialiste du 110 mètres haies... 2011 : Lucian Freud, 88 ans, peintre britannique (petit-fils de Sigmund)... 2006 : Gérard Oury, 87 ans, acteur, scénariste et réalisateur français de cinéma... 2005 : James Doohan, 85 ans, acteur canadien, Scottie dans Patrouille du cosmos... 1973 : Bruce Lee, 32 ans, acteur et adepte du kung-fu.