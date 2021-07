Les Buccaneers reçus par Joe Biden

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont visité la Maison-Blanche, mardi, comme le veut la tradition pour les champions en titre des différents sports majeurs en Amérique du Nord.

L’ambiance était festive et Brady a livré un court discours, lunettes de soleil au visage, avant de remettre au président des États-Unis, Joe Biden, un chandail aux couleurs de sa formation arborant le numéro 46.

AFP

«Peu de gens croyaient en nos chances de gagner, a déclaré Brady avec un large sourire, avant de faire en quelque sorte un clin d’œil à M. Biden, que l’ancien président Donald Trump surnommait souvent Sleepy Joe. En fait, je crois qu’environ 40 % des gens ne savent toujours pas que nous l’avons fait. Nous avons eu un match à Chicago où j’ai oublié à quel essai nous étions rendus. J’ai oublié un jeu en 21 ans de carrière et ils ont commencé à m’appeler ‘’Sleepy Tom’’. Pourquoi me font-ils ça?»

Les «Bucs» ont célébré en février une conquête du Super Bowl grâce à un gain par la marque de 31 à 9 face aux Chiefs de Kansas City. C’était la septième fois que Brady touchait le trophée Vince-Lombardi, mais seulement la quatrième fois qu’il visitait le bureau ovale. Il ne l’avait pas fait pour ses conquêtes de 2015, 2017 et 2019.

AFP

Atmosphère enjouée

L'heure était aux rigolades et M. Biden a fait un parallèle entre lui-même, qui est devenu à 78 ans le plus vieux président américain à entrer en poste, et des membres de l’organisation sportive. À 43 ans, Brady est le plus vieil athlète à la position de quart-arrière à s’emparer du titre de la NFL et c’est la même chose pour l’entraîneur-chef de l’équipe, Bruce Arians, qui est âgé de 68 ans.

«Vous n’entendrez pas de blagues de ma part à ce sujet, a soutenu le 46e président des États-Unis. En ce qui me concerne, il n’y a rien de mal à être le plus vieux à se rendre au sommet de la montagne!»

AFP

Le pilote a d’ailleurs souhaité au dirigeant américain de réussir à atteindre «un objectif», comme sa formation a réussi à le faire au football.

Natif de la Pennsylvanie, M. Biden a aussi souligné les efforts du receveur Chris Godwin, qui vient du même état que lui.