Neuf pharmacies offriront la vaccination sans rendez-vous

Une pharmacienne-propriétaire met sur place une campagne de vaccination contre la COVID-19 mercredi dans neuf pharmacies des quartiers Montréal-Nord, Saint-Léonard et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Quartiers dans lesquels l'objectif de vaccination de 75% du gouvernement n'a pas été atteint.

À Villeray, plus de 80% de la population a été vaccinée, mais le taux est en dessous de 75% pour Saint-Michel et Parc-Extension. Le total de l’arrondissement est ainsi sous le seuil recommandé par la Santé publique pour atteindre l’immunité collective.

Selon la mairesse de l’arrondissement, Giuliana Fumagalli, ce qui fonctionne vraiment, c’est quand la vaccination se déplace sur le terrain. Par exemple, les campagnes de vaccination près des lieux de culte ont bien fonctionné, a-t-elle fait savoir à TVA Nouvelles.

Vaccination à neuf pharmacies

Neuf pharmacies sous la bannière Pharmaprix offriront la vaccination sans rendez-vous de 13h à 21h mercredi.

«Demain, dans neuf pharmacies affiliées à Pharmaprix, nous allons offrir une journée de vaccination sans rendez-vous afin de permettre aux gens qui n’ont pas été capables de prendre rendez-vous en ligne de recevoir leur vaccin de façon conviviale avec des professionnels de la santé qu’ils connaissent», a expliqué Ruth Boachie, pharmacienne-propriétaire.

«Les quartiers sélectionnés sont ceux où le taux de vaccination était plus faible», a-t-elle ajouté. «Étant donné qu’on est pharmaciens, le but, c’est de garder notre communauté en santé, donc pour nous, c’est important de faire quelque chose, et c’est ainsi que l’idée de cette initiative est venue à nous», a souligné la dame.

Selon Mme Boachie, la campagne de vaccination du gouvernement n'a pas réussi à rejoindre toutes les communautés. Ce serait dû à des problèmes de barrières linguistiques ou de littéracie numérique, selon elle.

«Si on se souvient bien, au début, on demandait aux gens de prendre rendez-vous en ligne», a soulevé la pharmacienne.

La campagne de vaccination aura lieu mercredi de 13h à 21h dans neuf pharmacies de la bannière Pharmaprix des quartiers Montréal-Nord, Saint-Léonard et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.