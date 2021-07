Un autre grand joueur du jeu vidéo s'installe à Montréal

Montréal accueillera sous peu un studio du géant des jeux vidéo TiMi Studio Group, une filiale de Tencent Games à l’origine de Call of Duty: Mobile et de Honor of Kings.

Il rejoint ainsi ses compétiteurs Ubisoft et Electronics Arts, déjà établis dans la métropole québécoise.

L’entreprise ne cherche pas «à produire un travail à petit budget», a expliqué Vincent Gao, responsable du développement mondial pour TiMi Studio Group.

«Montréal dispose d’une main-d’œuvre diversifiée et avant-gardiste capable de créer des expériences AAA à grande échelle», a-t-il ajouté.

TiMi détient plusieurs studios en Amérique du Nord, notamment à Los Angeles et à Seattle. Le studio de Montréal sera l’un des principaux studios responsables de la création et de la conception des jeux vidéo, ainsi que de la propriété intellectuelle.

Le nouveau studio profitera d’une liberté de création complète et prévoit accroître la taille de son équipe d’ici la fin de l’année.

«Notre priorité consiste à mettre en place des plateformes pour consoles et ordinateurs de la plus grande qualité», a fait savoir M. Gao.

La filiale TiMi Montréal entend collaborer avec les universités et les organismes locaux, comme Montréal International, pour assurer la croissance du bassin de talents locaux.

«La décision de TiMi de s’établir à Montréal renforce la position de la métropole en tant que pôle mondial de premier plan en conception de jeux vidéo. Elle a le potentiel d’attirer les meilleurs talents pour faire croître notre écosystème en jeux vidéo, ce qui va de pair avec nos efforts de promotion, tant auprès des travailleurs internationaux que des investisseurs», a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.