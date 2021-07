Yannick Weber met fin à sa carrière dans la LNH

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Yannick Weber a annoncé mardi avoir mis fin à sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’athlète de 32 ans poursuivra sa carrière dans sa Suisse natale, car il a signé en juin un contrat de trois saisons avec les Lions de Zurich. Il a ainsi tiré un trait sur un parcours de 13 ans au sein du circuit Bettman. Il est passé à un match d’atteindre le plateau des 500 à vie, récoltant 94 points.

«Chère coupe de Lord Stanley, il y a 15 ans, j’ai quitté la Suisse en ayant un rêve: être repêché par une formation de la LNH. Avec seulement une poignée de hockeyeurs suisses évoluant dans la meilleure ligue au monde, pour moi, cela semblait davantage un souhait qu’une possibilité», a-t-il écrit sur son compte Instagram, avant de revenir sur sa seule participation à la finale. «En 2017, j’étais à deux victoires de te rencontrer et de t’accueillir chez moi, mais Sidney Crosby a décidé de te garder une année de plus, ce qui m’a laissé le cœur brisé et dévasté. Tu m’as fait comprendre pourquoi il s’agit du trophée le plus difficile à remporter et à quel point vous devez être chanceux pour voir votre nom gravé sur lui.»

Ironiquement, c’est avec les Penguins de Pittsburgh et Crosby que Weber a disputé ses dernières parties en carrière. Avant d’être envoyé à l’escouade de réserve, il avait joué les duels des 30 janvier et 1er février, lui qui avait signé un pacte d’un an à deux volets quelques jours auparavant.

Weber a été un choix de troisième tour, le 73e au total, du Tricolore en 2007. Il a porté l’uniforme bleu-blanc-rouge de 2008-2009 à 2012-2013 avant de conclure un pacte avec les Canucks de Vancouver.

