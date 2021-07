BOUCHARD, Soeur Yolande



À la maison provinciale des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, le 14 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, dont 63 ans et 4 mois de vie religieuse, est décédée Sr Yolande Bouchard, r.e.j., en religion, sœur Saint-Laurent. Originaire de Saint-Honoré-de-Témiscouata, elle était la fille de feu M. Joseph S. Bouchard et de feu dame Amanda Laplante. Elle sera exposée au funérariumle jeudi 22 juillet de 19 h à 21 h et le vendredi, jour des funérailles à compter de 9 h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Elle était la sœur de : feu Simone, feu Fernande, feu Gérard, feu Roland, feu Adrienne, feu Rita, Maria, feu Cyrille, Raymond, feu Lauréat, Gabrielle, Gilbert, Camille, Germain, Denise. Sont aussi affectés par son départ, les membres de sa famille religieuse, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Maison de prière Le Cénacle, 383, rue du Patrimoine, Cacouna, Québec, G0L 1G0. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la