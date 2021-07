BOUCHER GAGNÉ, Yvette



À la Maison de la montagne du Centre d'Hébergement Saint-Eugène de L'Islet, le 28 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Yvette Boucher, épouse de feu monsieur Idelbert Gagné, demeurant à L'Islet. Elle était la fille de feu dame Claudia Poitras et de feu monsieur Ferdinand Boucher; la soeur et la belle-sœur de : feu Rolande (feu Napoléon Journault), feu Louis (feu Gérardine Deschênes), feu Ferdinand (feu Gisèle Aubin), feu Fernando (feu Pierrette Normand), feu Rose-Aimée (feu Zéphirin Chouinard, feu William Pelletier), Lionel (Pierrette Boucher), feu Françoise (feu François Bélanger) et Pierrette (feu Valère Lord). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Gagné, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement Saint-Eugène pour la qualité de leurs soins, leur dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.