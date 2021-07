BERTHIAUME, Diane



La maladie ne t'a pas épargnéemais avec courage, tu l'as traversée.Nous avons beaucoup souffert ensemble,main dans la main.Que Dieu t'accueille dans sa lumière.Entourée de l'amour des siens, nous avons l'immense chagrin de vous faire part du décès de notre mère Diane Berthiaume à l'Hôtel-Dieu de Lévis, dimanche le 4 juillet 2021, à l'âge de 74 ans. Elle était la fille de feu Lucien Berthiaume et de feu Jeannette Therrien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine, Carole (Donald Giguère), Jacklin (Suzie Tourigny) et Aryanne (François Drouin); ses petits-enfants: Maxime, Mikael, Émy et Mathis. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Paulette (Adrien Vachon), feu Céline (feu Eddy Delisle), Jean-Claude (Denise Lahaie), Francine (Robert Boutin), Jacques (feu Carole Dubreuil, Sylvie Poulin), Christiane (Clément Jean), Simon (Hazel Hamphil), Yvan (Lise Laplante), Jacynthe (Dan Ganz), Michel (France Marcoux), Bernard (Dany Grenier), Renald (Sylvie Côté) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de la résidence Le Royal de Saint-Anselme ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Un merci tout spécial à l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tout particulièrement au docteur Benoît Duhaime et Alexandra Ouzilleau, infirmière, qui l'ont accompagnée dans ses derniers moments avec nous, ses enfants. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec https://poumonquebec.ca/faire-un-don/.à compter de 13 h.