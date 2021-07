BÉLANGER, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement Mgr Coderre à Longueuil, le 7 juin 2021, à l'âge de 89 ans est décédé monsieur Jean-Marie Bélanger, époux de madame Jacqueline Boulanger, demeurant à Longueuil. Il était le fils de feu dame Marie-Claire Fournier et de feu monsieur Joseph-Alphonse Bélanger. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Sylvie Savignac) et Louise-Marie (Georges Gagné); ses petits-enfants: Julie Bélanger, Gabriel Gagné (Alexandra Morin) et Marie-Emma Gagné (Ramsley Brice); ses frères et ses belles-sœurs: Yves et Nicole Bélanger, Vincent Bélanger et Yolande Arthur. Il était aussi le grand-père de feu Annie-Claude Bélanger; le frère et le beau-frère de: feu Monique Bélanger (feu Paul Carré), feu Françoise Bélanger (feu David Matte), feu Raymond Bélanger, feu Jeanne-Mance Boulanger (feu Léo Brie) et feu Ghislain Boulanger (feu Louise Proulx). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CHSLD Mgr Coderre qui ont su si bien l'accompagner jusqu'à la fin, dans la dignité et le respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Pères Maristes 1520, avenue du Parc-Beauvoir, Québec (Québec) G1T 2M4 ou à la Société Alzheimer Rive-Sud, 1160 Boulevard Nobert, Longueuil, QC J4K 2P1. https://www.jedonneenligne.org/societealzheimerrivesud/ Des formulaires seront disponibles au salon., où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.