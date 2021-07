OUZILLEAU, Thérèse Lacroix



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2021, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Thérèse Lacroix, épouse de feu Louis-Philippe Ouzilleau. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Baptiste Lacroix et de feu dame Emma dit Léa Bernier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et ses belles-filles: Louise (feu Jean-Luc Vachon, Gaston Drouin), Nicol (Danielle Robert), Denis (Lise Langlois), Édith (Raynald Carrier), Michel (Lise Lefrançois); ses petits-enfants: Isabelle et Geneviève; Jean-Philippe et Marie-France; Stéphanie, Mathieu et Catherine; Julie, Dominique et Gabrielle; ses quatorze arrière-petits-enfants: Éve, Pierre-Luc et Léa; Philippe; William et Félix; Cédric; Julia; Justin et Charles; Edouard et Charlotte; Thomas; Émile. Elle a maintenant rejoint ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Paul-Émile (feu Germaine Lachance), feu Auguste (feu Marie-Reine Therrien), feu Valère (feu Catherine Veilleux), feu Gaston, feu Maurice (feu Marie Gosselin), feu Léo (feu Pauline Corriveau), feu Robert (feu Dézilda Laverdière), feu Cécile (feu Georges Philips), feu Pauline (feu Jean-Baptiste Lecours), feu Jacqueline (feu Paul Gosselin), feu Albert Ouzilleau (feu Marie-Antoinette Laflamme), feu Alexandre Ouzilleau (feu Jeanne-D'Arc Lessard), feu Léopold Ouzilleau (feu Marguerite Gosselin), feu René Ouzilleau, feu Thérèse Ouzilleau, feu Charles-Henri Ouzilleau (feu Aline L'Hébreux), feu Antoinette Ouzilleau, feu Gilles Ouzilleau (feu Madeleine Côté), feu Fernand Ouzilleau, feu Roger Ouzilleau (feu Monique Naud), feu Jeanne-D'Arc Ouzilleau (feu Laval Couillard-de-Beaumont) et plusieurs neveux et nièces. La famille remercie bien sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins prodigués avec bienveillance et bonté. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.