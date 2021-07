COVID-19: 103 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire au Québec

Le Québec est repassé au-dessus de la barre des 100 cas de COVID-19, mercredi, une première depuis deux semaines.

Ainsi, on a rapporté 103 infections supplémentaires, pour un total global de 376 519 cas depuis le début de la pandémie. Aucun nouveau décès n’est venu assombrir le portrait québécois, qui fait état de 11 235 pertes de vie.

Les hospitalisations ont diminué (72, -5) alors que le nombre de lits occupés aux soins intensifs est demeuré inchangé (21).

Pour la première dose de vaccin, le bilan demeure identique à la veille avec un taux de 82 % chez les 12 ans et plus. Pour la deuxième dose, on a atteint les 55 %.

En Ontario, on a recensé mercredi 135 nouveaux cas et quatre autres morts, portant les données à ce jour à 548 609 malades et à 9300 décès. Les hospitalisations ont reculé (139, -6) ainsi que la pression aux soins intensifs (145, -4).

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 JUILLET 2021

376 519 personnes infectées (+103)

11 235 décès (-)*

72 personnes hospitalisées (-5)

21 personnes aux soins intensifs (-)

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 14 885 pour un total de 11 023 470

100 819 doses administrées s'ajoutent, soit 99 327 dans les dernières 24 heures pour un total 10 268 575 doses reçues au Québec

Hors Québec, ce sont 32 865 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 301 440.

*Un total de 11 235 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 3975 (+1)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 026 (-)

Capitale-Nationale : 32 849 (+5)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 15 225 (+3)

Estrie : 14 923 (-1)

Montréal : 133 378 (-8)

Outaouais : 12 589 (+2)

Abitibi-Témiscamingue : 1146 (-)

Côte-Nord : 579 (-)

Nord-du-Québec : 109 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2065 (-)

Chaudière-Appalaches : 19 298 (+1)

Laval : 31 877 (+19)

Lanaudière : 24 129 (+5)

Laurentides : 21 079 (+11)

Montérégie : 51 599 (+8)

Nunavik : 47 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 119 (-)

Hors Québec: 490 (-)

Région à déterminer: 4 (-)

Total: 376 519 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 53

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 271

Capitale-Nationale : 1118

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 526

Estrie : 352

Montréal : 4772

Outaouais : 215

Abitibi-Témiscamingue : 9

Côte-Nord : 4

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 46

Chaudière-Appalaches : 368

Laval : 914

Lanaudière : 517

Laurentides : 510

Montérégie : 1557

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 3

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 11 235 décès

La situation au Canada

Ontario: 548 609 cas (9300 décès)

Québec: 376 519 cas (11 235 décès)

Alberta: 232 875 cas (2318 décès)

Colombie-Britannique: 148 563 cas (1763 décès)

Manitoba: 57 236 cas (1165 décès)

Saskatchewan: 49 450 cas (575 décès)

Nouvelle-Écosse: 5873 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2346 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1437 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 527 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 424 463 (26 511 décès)

