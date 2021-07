GIGUÈRE, Cécile Dennie



Au terme d'une vie riche, Cécile Dennie Giguère, née à Lac-Beauport le 21 novembre 1925, nous a quittés à Québec le lundi 28 juin 2021. Cécile était l'épouse de feu Fernand Giguère et la fille de feu Clémentine Arsenault et de feu John Dennie.La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles, Louise (Michael Woods), Paul (Carole Laroche) et Marthe (André Piette); ses petits-enfants: Ève, Elisabeth et Anne, Julie, Simon, Vincent, Rachel et Louis, Jeanne et Blaise et son beau-fils Jean-Yves Lemieux. Cécile était aussi la maman de Dominique et d'Anne de même que la belle-maman de Renée Dussault qui nous ont malheureusement quittés trop tôt. Nos pensées se tournent aussi vers ses petits-enfants et vers ses arrière-petits-enfants qui perdent une aïeule inspirante et exceptionnelle. Nous offrons aussi nos sympathies aux frères et à la sœur de Cécile ainsi qu'à leurs descendants. La famille tient à remercier le personnel du Domaine Saint-Dominique qui a accompagné Cécile dans ses derniers mois de vie avec délicatesse et professionnalisme. Des remerciements particuliers sont adressés à Mme Josyane St-Pierre pour son engagement exceptionnel.