Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ajoutent la Coupe Laver à leur calendrier

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov représenteront l’équipe Monde du capitaine John McEnroe à la prochaine Coupe Laver, qui aura lieu du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston.

Les deux amis joindront leurs efforts à ceux de l’Argentin Diego Schwartzman, qui sera également sur place pour affronter la formation européenne dirigée par Bjorn Borg. Jusqu’ici, l’Italien Matteo Berrettini, le Suisse Roger Federer et l’Autrichien Dominic Thiem ont confirmé leur présence.

Certes, Auger-Aliassime savourera ce moment aux côtés de grands noms de son sport.

«Je me sens si privilégié de faire partie de l’équipe Monde cette année, a-t-il dit sur le site de la compétition. Pouvoir jouer devant une salle comble à un endroit comme le TD Garden est incroyable. Je suis également excité à l’idée d’avoir une légende tel John McEnroe dans mon coin. Je suis certain que j’apprendrai beaucoup.»

«J’ai d’excellents souvenirs de Prague [2017] et de Genève [2019], il y a quelques années, a ajouté Shapovalov au sujet de ses deux participations précédentes à l’événement. Ce fut plaisant de me retrouver dans une équipe avec des gars que j’affronte normalement devant un filet. Et avoir McEnroe comme notre leader, c’est tout un honneur. Ce sera réellement un défi imposant pour nous, mais je crois que si nous travaillons ensemble et que nous jouons notre meilleur tennis, nous avons une excellente chance de gagner.»

L’Europe a remporté les trois premières présentations de la Coupe Laver. D’autres participants seront annoncés prochainement.

