Kaiden Guhle au camp d’été d’Équipe Canada junior

L’espoir du Canadien de Montréal Kaiden Guhle est au nombre des 51 joueurs ayant reçu une invitation au camp estival de développement de l’équipe nationale junior du Canada, qui se déroulera du 28 juillet au 4 août au Seven Chiefs Sportsplex de la Première Nation Tsuut'ina, près de Calgary.

Choix de premier tour, le 16e au total, du Tricolore en 2020, Guhle sera l’un des 16 arrières présents sur place. Une trentaine d’attaquants et cinq gardiens accompagneront le groupe pour diverses séances sur la glace et à l’extérieur. Chez les Québécois, Hendrix Lapierre, Mavrik Bourque, Zachary L’Heureux et Zachary Bolduc se déplaceront également en Alberta.

Le camp comprendra également des entraînements et des matchs intraéquipes les 2 et 3 août avec les joueurs qui prennent part au camp estival de développement de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans.

La liste de joueurs invités inclut cinq hockeyeurs qui ont remporté une médaille d’argent au Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF, incluant Guhle.

«Il s’agit d’une première étape excitante tandis que nous nous préparons en vue de la prochaine saison et pour cette occasion de participer au Mondial junior à domicile, a affirmé dans un communiqué Alan Millar directeur du personnel des joueurs pour le Programme d’excellence. Nous sommes ravis de la sélection de ces 51 joueurs et nous avons hâte de retourner sur la glace pour un camp qui laissera place à un haut niveau de compétition pour lancer la nouvelle saison.»

Cameron aux commandes

Par ailleurs, Dave Cameron agira à titre d’entraîneur-chef d’Équipe Canada junior en 2021-2022. Il remplacera André Tourigny, désormais pilote des Coyotes de l’Arizona. Cameron a été nommé entraîneur-chef des 67’s d’Ottawa, de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL), plus tôt mercredi. Lors des trois dernières saisons, l’ancien instructeur-chef des Sénateurs d’Ottawa a été à la barre des Capitals de Vienne dans l’ICE Hockey League.

Également, Louis Robitaille (Olympiques de Gatineau) sera l’un de ses adjoints. Le Mondial junior aura lieu à Edmonton et Red Deer du 26 décembre au 5 janvier 2022.