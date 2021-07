Le fils de Jonathan Roberge affronte une récidive de son cancer

Triste nouvelle pour Jonathan Roberge et son fils Xavier. Ce dernier, qui était en rémission d’un cancer du cerveau depuis le printemps 2020, doit aujourd’hui affronter une récidive de la maladie.

Jonathan Roberge en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux mercredi, précisant que, pour l’instant, aucune chimiothérapie n’est encore au point pour sauver la vie de son enfant, mais que celui-ci se fera opérer demain, jeudi 22 juillet.

L’humoriste a par le fait même envoyé une flèche au milliardaire Jeff Bezos et son controversé voyage dans l’espace.

«La même semaine que des milliardaires dépensent des millions pour s’envoler dans l’espace sans raison scientifique, j’apprends que mon fils a une récidive de son cancer pour lequel aucune chimiothérapie n’a encore été découverte pour lui sauver la vie...», a écrit Jonathan Roberge.

«PPS: Pour ceux avec de l’empathie et qui voudront pas me faire la morale sur mon commentaire contre des multimilliardaires, Xa se fait opérer demain et recommence ses traitements. Ce cancer va manger un "sidekick dins flancs". Continuons de donner à la recherche médicale.»

Le petit Xavier avait reçu un diagnostic de cancer du cerveau à la fin 2019, alors qu’il était âgé de seulement 10 ans. Il avait reçu une série de traitements de radiothérapie et de chimiothérapie et s’était fait retirer du cerveau une masse de la grosseur d’un avocat.

Jonathan Roberge a souvent souligné publiquement le courage et la résilience de son petit garçon, dont le public avait découvert la bouille attachante dans la websérie «Papa». Jonathan Roberge est également le père du petit Jules, trois ans, né de sa relation avec son ex-conjointe Léa Londero, dont il s’est récemment séparé.

Voici le message complet de Jonathan Roberge

