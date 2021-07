Ligue Frontier: Équipe Québec s’impose à Washington

Le lanceur d’Équipe Québec Miguel Cienfuegos a limité les Wild Things de Washington à deux points pour mener son équipe à un gain de 6 à 2, au Wild Things Park, mercredi.

En six manches et deux tiers de boulot, Cienfuegos (4-4) a concédé sept coups sûrs à ses rivaux, qui n’ont réussi à traverser le marbre qu’à deux reprises. Marshall Shill et Evan Rutckyj ont assuré la relève sans accorder de points.

En offensive, le joueur de deuxième but David Glaude a produit deux points pour un deuxième duel de suite. Il a d’abord ouvert la marque en début de troisième manche en vertu d’un simple, puis il a permis à Gunner Rainey de traverser le marbre en huitième.

Jeffry Parra a pour sa part claqué un coup de circuit, son huitième de la campagne, pour procurer aux siens une avance insurmontable.

Chez les hôtes, Daren Osby (1-3) a assumé la défaite en vertu de ses six manches et un tiers de travail, où il a accordé quatre points. Andrew Sohn et Hector Roa ont produit les deux seuls points des Wild Things.