Nextdoor : vendez, donnez ou trouvez tout ou presque avec Finds

C’est fou, tout ce qu’on peut accumuler en quelques années, dont bien des choses ne servent plus. À l’inverse, on aimerait bien emprunter quelques outils pour de menus travaux. Que l’on donne, vende ou recherche, les produits se trouvent parfois à quelques dizaines ou centaines de mètres de chez soi, sans passer par une boutique.

Depuis quelque temps, le réseau de quartiers Nextdoor a ouvert une nouvelle section appelée «Finds», que l’on pourrait traduire par «trouvailles», «débarras» ou «vente-débarras». En passant, le calque de l’anglais «vente de garage» est à éviter, car il signifie que vous vendez des... garages.

Nextdoor Finds est un moyen instantané et abordable d'entrer en contact avec les habitants du quartier pour acheter, vendre ou donner des objets personnels ou des produits faits maison, et même pour offrir des services occasionnels tels que le gardiennage et la promenade de chiens.

Selon la société, la quantité d’inscriptions d’achat, de vente et de débarras a augmenté de 80% depuis le début de la pandémie, dont le quart (25%) est réalisé.

Celle-ci a renouvelé sa section Finds par catégories pour faciliter les recherches.

Pour découvrir ce dont vous avez besoin, il suffit de s’inscrire à Nextdoor pour accéder aux catégories dans Finds.

Entrée en Bourse

Enfin, pour ceux que cela intéresse, Nextdoor fera son entrée en Bourse à l’aide d’une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), ici Khosla Ventures Acquisition Co. II (KVSB). C’est d’ailleurs par une société d’acquisition que l’entreprise québécoise Lion Électrique a pu devenir une société publique sur les bourses TSX et Nasdaq.

Avec des fonds publics obtenus sur les marchés boursiers, il faut s’attendre à voir Nextdoor prendre de l’expansion.

