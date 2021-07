Passeports épicuriens : Un projet de cœur

Depuis le 1er juillet, il est possible de découvrir des restaurants locaux, au cœur de Québec, grâce à l’un des trois Passeports épicuriens. Il s’agit d’une nouvelle initiative mise en place par les entrepreneurs derrière les Parcours épicuriens.

La pandémie a mis le projet des Parcours épicuriens sur pause, puisque le but premier était de faire découvrir des restaurants dans le cadre de tournées. Les propriétaires Éric Lavoie et Karine Gaudreault ont donc lancé les Passeports épicuriens, afin de pallier à cette inactivité.

« On voulait vraiment poursuivre notre mission de faire découvrir et d’encourager des commerçants d’ici et de le faire des clients locaux », a mentionné Éric Lavoie.

Des parcours pour les goûts de tous

Passant de dix parcours avec les Parcours épicuriens, à trois pour les Passeports, Karine Gaudreault et Éric Lavoie n’avaient pas réellement de contrainte quant à la sélection des restaurants et des quartiers. « On n’a pas nécessairement de catégorie, tout ce qu’on veut, c’est faire découvrir un quartier. On veut vraiment une diversité. Qu’il y ait du haut de gamme et du bas de gamme », explique ce dernier.

Les trois Passeports sont offerts au coût de 55$ chacun. Ce montant inclut les dégustations et/ou les consommations en plus du pourboire. Ils offrent tous un parcours d’une dizaine d’arrêts. Les coupons peuvent être utilisés à tout moment, jusqu’au 30 septembre.

Le Passeport Saint-Roch présente des menus aux différentes saveurs du monde, que ce soit de l’asiatique, de l’indien, du mexicain, ou tout simplement d’ici. Le Passeport Quartier Création offre une grande diversité dans les types d’établissements et le Passeport Haute-Ville permet une belle et longue marche entre le Vieux-Québec et le Faubourg.

Il y a également des options véganes, selon les restaurants, ainsi que des consommations sans-alcool. « C’était important pour nous de pouvoir faire participer les femmes enceintes, les enfants et tout simplement ceux qui ne consomment pas », ajoute M. Lavoie, qui précise que les parcours se font très bien en famille.