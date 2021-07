Retour des Galons de L’APCHQ

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec m’annonce que le projet de reconnaissance Les Galons de l’APCHQ sera de retour pour une 2e année. Ayant pour objectif de mettre en valeur les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec, le projet permet aux entreprises gagnantes, membres de l’Association, d’être mises en valeur dans le cadre d’une campagne multimédia. Cette année, plus de 3100 entreprises en construction et rénovation de la grande région de Québec, membres de l’Association, pourront donc soumettre leur candidature dans l’une des 8 catégories suivantes : Engagement communautaire, Relève en entreprise, Inclusion et diversité en construction, Créativité en construction, Patrimoine bâti, Excellence en SST, Vision durable et Efficacité énergétique. Le public pourra, lui aussi, accorder sa faveur à une ou plusieurs entreprises, par le biais d’un vote Coup de cœur lors d’Expo habitat 2022. Les entreprises intéressées peuvent accéder à tous les détails sur la page des inscriptions : galonsapchq.com.

Nicole Hébert (photo), de Lévis (Saint-Rédempteur), a 70 ans aujourd’hui. Son conjoint Carl Delisie, ses 2 enfants (Éric et Andréanne) de même que ses et 4 petits-enfants (Jonathan, Laurence, Rose et Ève) lui souhaitent une magnifique journée. Celle qui est retraitée de Parcs Canada aime bien lire, faire du vélo, jouer aux cartes, voyager et a aussi plusieurs amies et amis qui l’apprécient et qui voulaient souligner son anniversaire.

Les récentes levées de fonds et campagne de financement du Club Lions Québec La Cité (gâteaux aux fruits et paniers gourmands du Graffiti) ont connu un vif succès. Elles ont permis de remettre des sommes à La roulotte Le Marginal, à Deuil-Jeunesse ainsi qu’à deux écoles de la région. France Labbé, présidente du Club Lions Québec La Cité, remercie particulièrement les copropriétaires du restaurant Le Graffiti, François Michaud et Henri Coindé, pour leur soutien. Sur la photo du haut, Chantal Godin (à gauche), directrice générale de la Société St-Vincent de Paul, et France Labbé, présidente du Club, avec un chèque de 3000 $ destiné à la roulotte Le Marginal de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec. Sur celle du bas, Danielle Althot (à gauche), directrice des collectes de fonds, et France Labbé, avec cette fois une remise d’un don de 2500 $ au Jardin Norah et Romy, et à Deuil-Jeunesse.

Le 21 juillet 1996. Wayne Gretzky annonce qu'il se joint à son ex-coéquipier des Oilers, Mark Messier, en jouant pour les Rangers de New York, après un séjour infructueux avec les Blues de St. Louis. Il s'agit de sa troisième équipe en un an.

Denis Laforest (photo) ex-directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, 61 ans...Jacques Dupuis (Minou pour les intimes), de Symbiose Événements, 61 ans...Caroline Néron, comédienne, chanteuse et conférencière québécoise, 48 ans...Rory Culkin, acteur américain, 32 ans...Josh Hartnett, acteur américain, 43 ans...Charlotte Gainsbourg, actrice française, 50 ans...Cat Stevens, chanteur, aussi connu sous le nom de Yusef Islam, 73 ans.

Le 21 juillet 2020 : Gilles Vachet (photo de gauche), 65 ans, ancien journaliste à la section sportive du Journal de Montréal pendant 35 ans, à la retraite depuis une dizaine d’années... 2020 : Jean Gérin-Lajoie (photo), 92 ans, l'une des figures de proue du syndicalisme québécois... 2019 : Benjamin Burwell Johnston Jr., 93 ans, compositeur américain de musique contemporaine utilisant juste l’intonation... 2018 : Pierre Jacob, 65 ans, député de la circonscription de Brome-Missisquoi à la Chambre des communes de 2011 à 2015, sous l'étiquette du NPD... 2017 : John Heard, 72 ans, acteur américain qui a notamment campé le rôle du père dans Maman, j’ai raté l’avion!... 2016 : Lewie Steinberg, 82 ans, musicien américain... 2015 : E. L. Doctorow, 84 ans, romancier américain... 2014 : Micheline La France, 69 ans, écrivaine québécoise... 2013 : Denis de La Patellière, 92 ans, réalisateur et scénariste français... 2011 : Elliot Handler, 95 ans, cofondateur du fabricant de jouets Mattel... 2008 : Denis Morin, 51 ans, infographiste et artisan de la première heure au Journal de Québec... 2004 : Gilles Cantin, 54 ans, interprète de chansons traditionnelles... 1998 : Alan Shepard, 74 ans, astronaute américain... 1998 : Robert Young, 91 ans, vedette américaine de la télévision (Marcus Welby).