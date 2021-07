Rosalie Vaillancourt annonce sa grossesse sur scène

Non seulement Rosalie Vaillancourt animait sa première Soirée Carte Blanche à vie au Festival Juste pour rire, mercredi, mais la jeune humoriste a également profité de l’occasion pour annoncer une belle et grande nouvelle: elle est enceinte de quatre mois.

C’est dans son monologue d’ouverture, où elle a abondamment parlé de sa difficulté à tomber enceinte, que Rosalie a révélé qu’elle sera bientôt maman. Précisant qu’elle espérait ne jamais avoir à refaire ce numéro, elle a exhibé sa jolie bedaine naissante... en comparant son geste à celui de Maxim Martin, qui avait exposé l’un de ses testicules sur scène en 1997.

Quelques minutes plus tard, depuis les coulisses de la Salle Wilfrid-Pelletier, Rosalie a publié sur Instagram une photo de son amoureux et elle, expliquant être enceinte «d’une petite fofolle», donc d’une petite fille.

Pacte «d’engrossissement»

Après avoir été accueillie comme une reine, devant une bruyante ovation, Rosalie Vaillancourt a ouvert les vannes, dépassé 18 h, en hurlant un senti «J’en reviens pas, j’anime un gala Juste pour rire!» d’une voix éraillée.

Dans son mot de bienvenue, elle a sauté du coq à l’âne, décriant notamment certaines de nos habitudes prises pendant la pandémie.

«À quel point on va pas bien, mentalement, toute la société, pour mettre les casse-têtes back order?» s’est-elle outrée.

La jeune femme a ensuite discouru longuement sur le «pacte d’engrossissement» qu’elle avait conclu avec ses copines, qui s’étaient juré de toutes tomber enceintes en même temps. «Je leur ai demandé qu’on fasse ça dans la même chambre, elles n’ont pas voulu.»

Hélas, les «grosses salopes» [sic] ne l’ont pas attendue. Pour elle, le miracle a pris un an et demi à se produire, et ce n’est pas faute d’efforts. «Je vais être la meilleure mère au monde [...] Mes enfants vont tellement voyager... entre chez leur père et chez nous!»

Vaillancourt n’était pas à son plus décalé, mercredi, mais le résultat fut quand même très réussi. Visiblement excitée d’être là, bien sûr nerveuse, l’animatrice parlait parfois trop vite et a dû recommencer une blague portant sur une «couille» de son «chum», enfargée dans ses mots.

Lemire en forme

Premier convive à briser la glace, Simon Delisle a attrapé au bond la balle lancée par Rosalie en jasant de sa réalité de papa, réussissant à rendre original ce thème un peu usé.

Rosalie Vaillancourt a présenté comme son «petit protégé» un artiste qui se fait désormais rare au Festival Juste pour rire, Daniel Lemire. Ce dernier était particulièrement en forme, tirant à gauche et à droite : la vidéo de sa coloscopie «vendue à Canal Vie» («Plusieurs personnes m’ont reconnu, ce n’est pas très flatteur.»), son âge, 65 ans («La drogue, j’ai plus besoin de ça. J’ai juste à me pencher vite...»), les antimasques (qui, on le sent, inspireront plusieurs humoristes cette année)...

Guerre de mamans

L’entièreté de cette Soirée Carte Blanche fut de grande qualité. Michelle Desrochers a fait mouche avec sa tirade sur les divorces. «Un divorce, c’est un peu comme une télésérie: quand tu as du budget, ça aide!»

Nom à retenir, Anas Hassouna s’est montré un peu corrosif, et ses réflexions sur le sort des femmes étaient inspirées. Entre autres, il n’envie pas les femmes... de devoir dater les hommes. «C’est comme fouiller les poubelles. Tu ne trouves vraiment rien de bon!»

Le ton est devenu beaucoup plus trash avec l’arrivée de Katherine Levac, elle aussi enceinte, de jumeaux. «C’est un bel effort que tu fais, avec ton unique bébé...», a lancé Kat Levac, baveuse, à sa BFF.

Les deux amies se sont relancées ironiquement, l’une affirmant que son bébé est déjà bisexuel, l’autre ripostant, et ainsi de suite. Elles ont déliré ensemble sur leur nouveau statut, avec des propos pas du tout «politiquement corrects», allant jusqu’à souhaiter voir leurs enfants devenir éventuellement orphelins...

Le malaise a encore monté d’un cran quand Rosalie a déclaré à Katherine qu’elle ferait une «super marraine»... et n’a reçu aucune proposition en retour. Même pas pour un seul des poupons de sa copine. «Je te l’ai dit, les Grandes Crues sont déjà deux!» a tranché Levac.

Chose certaine, il y a trois chérubins qui, bientôt, ne s’ennuieront pas, avec des mamans amusantes comme Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac.

Les Soirées Carte Blanche du 39e Festival Juste pour rire se poursuivent jeudi et vendredi, avec, comme hôtes, Simon Gouache (jeudi) et le tandem Jean-Thomas Jobin et Rita Baga (vendredi).