Warner fait sauter la banque à San Francisco

Le secondeur Fred Warner et les 49ers de San Francisco se sont entendus sur les termes d’une prolongation de contrat de cinq saisons, mercredi.

Selon le réseau ESPN, l’entente rapporterait 95 millions $, dont 40,5 sont garantis, à l’athlète de 24 ans. Il devient ainsi le secondeur le mieux payé dans l’histoire de la NFL, avec une moyenne de 19 millions par année, soit un de plus que ce qu’empoche Bobby Wagner des Seahawks de Seattle.

Warner amorcera la dernière campagne de son contrat recrue en 2021. En trois saisons dans la NFL, celui qui est originaire de la Californie n’a pas raté un seul match. Il a réussi 367 plaqués, dont 253 en solo, en plus de réaliser trois interceptions et quatre sacs du quart. Warner a aussi provoqué cinq échappés et en a recouvré trois.

En 2020, les performances de Warner lui ont valu sa première nomination au match des étoiles.