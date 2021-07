MIVILLE-DESCHÊNES, Roger



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 15 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Miville- Deschênes, époux de dame Marie Godbout. Il était le fils de feu dame Marguerite Charest et feu monsieur Ludger Miville-Deschênes. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie; ses enfants: Éric (Élisabeth Lalande), Stéphane et Marika (Régis Lefebvre); ses petits-enfants: Heïdi Lalande, Freeda, Charlotte, Jérémy et Janice; son frère Jacques (Nicole Roy); ses sœurs: Marguerite (Pierre Morency) et Monique (feu Taché Boisvert) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.