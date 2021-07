CHOUINARD, Clermont



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 12 juin 2021, à l'âge de 74 ans et 1 mois, est décédé monsieur Clermont Chouinard, fils de feu madame Thérèse Bernier et de feu monsieur Louis Albert Chouinard. Il demeurait à St-Flavien.Il laisse dans le deuil ses fils: Steve (sa mère Léonette) et Alexandre (sa mère Madeleine); ses petits-enfants: Maxime, Éliane et Samuel; ses frères et sœurs: Nicole, Gilberte (Jean-Pierre), Jean-Marc, Jeannette (Normand), Robert (Suzanne), feu Germain, feu Normand, Laurent, feu Alain, Daniel, Robin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Carole, Nicole (Renald), feu Laurier (Marie), Odette, Francine (Gaétan), Léandre (Raymonde), Michel, Céline (Jacques); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Saint-Henri-de-Lévis. La famille tient à offrir ses plus sincères remerciements au CHSLD de Saint-Flavien et à la Maison D'or de Saint-Gilles pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc Tél.: 418 527-0075 Courriel: information@prqca.ca Site web: www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.