TELLIER, Gracia



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 10 juillet 2021, à l'âge de 93 ans et 7 mois, nous a quittés madame Gracia Tellier. Elle était l'épouse de feu monsieur Bernard Grenier et la fille de feu dame Marie Tellier et de feu monsieur Léandre Tellier. Elle demeurait à Québec, autrefois de l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lale samedi jour des funérailles à compter de 11 h. Madame Tellier laisse dans le deuil: Robert Deroy qu'elle considérait comme son fils; sa sœur: Bernadette (feu Léon Lacoursière); sa filleule: Manon Lacoursière; son neveu et ses nièces: Jocelyn Bergeron, Louise Paquette, Sylvie Bergeron et Nicole Lacoursière ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses sœurs: Thérèse (feu Armand Paquette), Claire (feu Léo Bergeron), Annette, Agnès et feu Marie-Jeanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la