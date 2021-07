LAGACÉ, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 juin 2021, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Lagacé, épouse de feu monsieur Jean Bruneau, fille de feu madame Marcelle Lagacé et de feu monsieur Alphonse Point. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Simon et Mylène (Nicolas Boulet); son petit-fils adoré Edmond; sa sœur Nycole (Yves Raymond) et son frère Mario; ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bruneau, ainsi que ses chers nièces et neveux et plusieurs amis et amies. La famille tient à remercier le personnel infirmier de neurologie et des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus ainsi que le Dr Philippe Beauchemin, neurologue.