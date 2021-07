Irène Lemieux Gagné



Au CHSLD Chanoine Audet de St-Romuald, le 25 juin 2021, à l'âge de 95 ans et 2 mois est décédée madame Irène Gagné épouse de feu monsieur Napoléon Lemieux. Elle a vécu à Armagh à l'exception de ces quelques dernières années.Vendredi le 23 juillet 2021 de 19h00 à 21h00 et samedi le 24 juillet 2021 à compter de 12h00.et de là, au cimetière paroissial.Irène laisse dans le deuil ses enfants : Laurent, Réjean (Jeannette Gosselin) et Conrad (Andrée Fournier); ses petits-enfants, Andréanne (Antoine Herman Lemelin) et Rosemarie (Vincent Lamontagne) ainsi que son arrière-petits-fils Arthur Herman et son arrière-petite-fille Adèle Herman.Elle était la soeur de Gérard Gagné (Marie Raby) et de Pauline Gagné (Jacques Turgeon).De la famille Lemieux, elle était la belle-soeur de : feu Léonard (feu Léonie Duchesneau), feu Noëlla (feu Wellie Proteau), Rita (feu Lionel Blais), feu Jeanne d'Arc (feu Rolland Vézina), feu Conrad (feu Agnès Warren), feu Rosanne (feu Omer Godbout), Doris (feu Évangéliste Laflamme), feu Lorraine (feu François Pouliot, feu Raymond Marceau).Elle laisse également dans le deuil plusieurs filleul(e)s, plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et de nombreux ami(e)s.Un remerciement tout spécial au personnel du CHSLD Chanoine Audet de St-Romuald pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Irène au cours des derniers mois.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus en Bellechasse (Communauté d'Armagh) 80, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0.Après la cérémonie, les parents et les ami(e)s sont invités à se rassembler en la mémoire d'Irène à la salle de réception spacieuse et climatisée du Sommet (voisin du cimetière).La direction des funérailles a été confiée à la