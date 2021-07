LAJOIE, Marie



À la Résidence Le Monarque, le 13 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Marie Lajoie. Elle était la fille de feu François-Xavier Lajoie et de feu Clara Paradis. Elle demeurait à Gatineau avec sa fille Chantal (Daniel Déry). La famille vous accueilleraau centre commémoratifLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert.Elle laisse dans le deuil ses enfants (Vaillancourt): Chantal (Daniel Déry), Line (Louis Ducharme), Manon (Chantal Lambert), Martin et Sophie; sa petite-fille: Noémie Ducharme; sa filleule: Lucie Vaillancourt. Elle était la sœur de: Robert (feu Jeannine Devost), René (Ghislaine Riverin), Louis Aimé (Marguerite Larouche), Fernand, feu Joseph (Rose-Aimé Hamel), feu Lucien (feu Gemma Simard), feu Armand (feu Denise Lorquet) (feu Ghislaine Michaud), feu Paul-Henri (feu Myrèle Bourbeau), feu Raymond (Madeleine Bérubé), feu Réal (Thérèse Arsenault), feu Thérèse, feu Désanges (feu Léo Lafleur), feu Jeannette (feu Roch Couture), feu Madeleine (feu Jean Deschênes) ainsi que feu Lucille (feu Adrien Hamel). Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Claire St-Arnault. Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Line St-Denis, infirmière, ainsi que le personnel soignant de la Résidence Le Monarque pour les excellents soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Le Monarque (532, rue Notre-Dame, Montebello QC J0V 1L0) ou en ligne au https ://www.jedonneenligne.org/residencelemonarque/DIM/.