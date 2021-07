SAVARD, Jean-Paul



Au CHSLD Côté Jardins, le 1er juillet 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Savard, époux de madame Colette Vézina, fils de feu madame Antoinette Gagné et de feu monsieur Paul-Émile Savard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche, 25 juillet 2021 de 9 h à 12 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont le lundi, 26 juillet 2021 en toute intimité. Outre son épouse madame Colette Vézina, il laisse dans le deuil ses enfants: Line (William Sherman), Denys (Danielle Robitaille) et Jean (Chantal Gélinas); ses petits-enfants: Zoé et Léo Savard; sa soeur et son frère: feu Georgette (feu Roger Tanguay) et feu Yvon (feu Carole Beaumont); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vézina: Jean-Claude (Rolande Bernier), feu Roger (Rolande Blouin) et Armande (feu Lucien Laliberté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Coté Jardins pour les bons soins prodigués ainsi qu'à Marc Laliberté pour le soutien à Jean-Paul et sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.