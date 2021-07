LETTRE, Georges



Au CHUL, le 9 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Georges Lettre, époux de feu dame Augustine Beaulieu, fils de feu monsieur Oscar Lettre et de feu dame Marie Louise Lambert. Il était natif d'Albertville en Gaspésie et demeurait à Donnacona. Outre son épouse et sa fille, feu Manon Lettre, monsieur Lettre laisse dans le deuil ses petits-enfants: Jimmy et Dereck Otis; ses frères et sœurs: feu Rose-Hélène (feu Ernest Boudreau), Imelda (feu Wilfrid Boudreau), Thérèse (feu Raoul Beaulieu), feu André (feu Francine Gérard), Marie-Anna (Jean-Marie Demers), feu Louis (Thérèse Rochefort), Henry (Line Moreau), Jean-Paul (Jocelyne Gérard), feu Jean-Pierre, Claudette (feu Oscar Savard) et feu Émile, ainsi que plusieurs neveux, nièces. Un homme d'une infini bonté, il laisse aussi dans le deuil plusieurs personnes et amis qui ont croisé sa route. Un remerciement spécial à madame Diane Bédard pour son dévouement tout au long de ses années. Un rassemblement intime se fera ultérieurement.