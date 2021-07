MARTEL, Germaine



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 9 octobre 2020, à l'âge de 103 ans, est décédée paisiblement et en toute sérénité madame Germaine Martel. Elle demeurait à Québec. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9h,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses sœurs: Rita (feu Nazaire Perron), Louisette (feu Albert Gauthier) et Thérèse (Gaétan Tessier); sa belle-sœur Jeannette Perron (feu Claude Martel), plusieurs neveux et nièces qu'elle chérissait tant ainsi que sa grande amie Thérèse Rousseau. Madame Martel est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Émilien, Roland, Anne-Marie, Madeleine, Ernest, Claude, Cécile et Fernand. La famille tient à remercier le personnel de la résidence la Roseraie ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418 525-4385. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/