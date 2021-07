MARCOTTE, Claude



À son domicile le 15 juin 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Claude Marcotte, époux de madame Sylvie Leblanc, fils de feu monsieur Wilfrid Marcotte et de feu madame Régina Matte. Il demeurait à Beauport, autrefois à Donnacona. Passionné par la relation d'aide et la psychologie, humaniste reconnu, thérapeute, enseignant et habile communicateur, il s'investira toute sa vie à former des intervenants et à agir auprès des jeunes en difficultés et leur famille pour les guider vers une vie plus heureuse. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil outre son épouse, ses beaux-fils: Jonathan (Franciska Beaulieu) et Mathieu Normand (Josée Bédard); ses frères, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs: Robert (Jocelyne Desbiens), Gilles, Hélène (Magella Leclerc) et André (Carole Lacasse); sa belle-maman Nicole Pellerin Leblanc, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s., à partir de 9 h 30.et de là, au cimetière paroissial. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca