CÔTÉ, Guy



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Côté, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le mardi 13 juillet 2021, à l'âge de 63 ans. Il était le fils de feu madame Anna-Marie Paquet et de feu monsieur Jules Côté. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son épouse Annette Lévesque; ses enfants: Mathieu Côté, Nicolas Côté; ses frères et sœurs: Raymond Côté (Christiane Pichette), Sylvie Côté (Martial Demers), Serge Côté (Line Ruest), Louise Côté (Réjean Boucher), Alain Côté (Nathalie Tanguay), Sylvain Côté, Jean-Paul Côté et Nathal Côté (Michèle Nolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Ghislaine (André Lahaie), Lorraine, Lise et feu Rolande (Gilbert Nadeau). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, collègues de travail et ses amis(es). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et services.à compter de 9h.