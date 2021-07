BOULANGER, Jean-Paul



À sa résidence, le 14 juillet 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Jean-Paul Boulanger, autrefois propriétaire de la Villa Bon Chez Soi de Pont-Rouge, conjoint de feu monsieur Réal Dion et conjoint de monsieur Daniel Tanguay. Il demeurait à Québec autrefois de Pont-Rouge. Monsieur Boulanger laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils Éric Boulanger (Véronique Clément); ses petits-enfants: Edward Boulanger et Philip Boulanger; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Boulanger: Yvon (Diane Bouffard), Jean-Marc, Lucienne (feu Antoine St-Louis), Yvonne (feu Clément Custeau), Lucien (feu Françoise Denis), Victor, feu Marie-Paule (Guy Denis), Ghislain, Ghislaine, Bertrand, Monique (Serge Tremblay), Henriette (Victor Marceau), Claude, Richard (Louise Plouffe), Roger, Raymond, Raymonde, Jeannot (Johanne Tremblay), Louise et feu Martin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: feu Réjean (Hélène Martin), feu Lisette (feu Serge Naud), Claude (Pauline Genest), Carole (Raymond Daigle), Ghislaine (feu Jean-Jacques Boisvert), Lucien, Mario (feu Vivianne Perron), Alain (Renée Deschamps), Pierre (Céline Matte) et feu Marcel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Remerciements à mon conjoint Daniel Tanguay de m'avoir prodigué les soins à domicile et de son soutien jusqu'à la fin de ma vie. Remerciements à mon fils Éric, ma belle-fille Véronique, mes petits-fils Edward et Philip de leur soutien tout au long de ma maladie. Remerciements à mes frères et sœurs pour leurs encouragements ainsi qu'à ma belle-famille Dion. À mes Amis(es) voisins, merci de votre présence et de vos encouragements. Remerciements à tous les intervenants(es) de l'équipe des soins palliatifs, à domicile, du CLSC Sainte-Foy ainsi qu'aux employés(es) du département d'oncologie de l'hôpital Laval (IUCPQ) et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Remerciements à tout le personnel de la pharmacie Pierre-Olivier Bertrand Ste-Foy boulevard Neilson. À tous ceux et celles qui de près ou de loin m'ont encouragé, soutenu et aidé, soyez remerciés. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 23 juillet 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h15.et de là au cimetière paroissial.