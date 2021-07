SIMARD, Rolland



À l'Hôpital Laval de Québec (I.U.C.P.Q.), le 10 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Rolland Simard, époux de feu dame Claudette Doyre et fils de feu dame Bernadette Bélanger et de feu monsieur Ernest Simard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15 h.Ses cendres iront par la suite reposer auprès de son épouse au Mausolée de la Paix. Il laisse dans le deuil sa fille Lyne (Jacques Bergeron); ses petits-enfants: Vincent et feu David; son arrière-petit-fils Lucas; sa nièce Caroline (feu Marc Blanchette); son petit-neveu Antoine. Il sera regretté également par Karine, Maryse et Evans, beaux-enfants de sa fille Lyne et aussi par plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée et tout spécialement à l'équipe des soins palliatifs pour leur dévouement et leur écoute. Un merci particulier à Karine Bergeron pour sa présence soutenue à son chevet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, Tél.: 418-656-4999.