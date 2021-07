BEAUPRÉ, Édith



À l'hôpital St-Sacrement, le 14 juillet 2021, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédée madame Édith Beaupré. Elle demeurait à Québec. Elle est allée rejoindre son époux, feu René Carbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (feu Gilles Perreault) (Alain Tremblay), France-Line (Bernard Dugas), Danielle (André Bédard) et Jean-Yves (Nathalie Plante); ses 10 petits-enfants: Francis, Emmanuelle (Yan), Antoine (Geneviève), Vincent, Nicolas (Kathy), Natacha (Steve), Jean-François (Alicia), Marie-Claude (Sébastien), Alexandra (Yannick), Laurence; ses 13 arrière-petits- enfants: Cédrick, Corinne, Justin, Félix, Louis, Jacob, Raphaël, Marianne, Zachary, Éva, Lara, Simone, Henri; sa sœur Rachel Beaupré, ses belles-sœurs: Blanche Simoneau, Raymonde Breton, Diane Fontaine, son beau-frère Jean-Marc Carbonneau (Louise Grenon), ainsi que ses neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances à lade 10 h 30 à 13 h 30.La famille tient à remercier le personnel du maintien à domicile du CLSC de Sainte-Foy, Sillery et de l'Ancienne-Lorette pour leurs bons soins et particulièrement à madame Mélanie Dion. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société de recherche sur le cancer, www.societederecherchesurlecancer.ca.