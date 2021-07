DUFOUR, Richard



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 juillet 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Richard Dufour. Il était le fils de feu madame Bibianne Harvey et de feu monsieur Gaston Dufour. Il a aussi été l'époux de feu madame Marcelle Labbé. Il demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick et Jessica (Pierre-Yves Brodeur); son petit-fils: Jason Paquet; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude Dufour, Lynda Dufour et Renée Vennes; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Labbé: Pierrette Boily, Lorraine Labbé, Carole Labbé, Danielle Labbé et Serge; ses neveux et nièces: Annie Vennes, Marie-Claude Vennes, Cynthia Vennes, Julie Vennes, Maxime Dufour, Sandra Labbé, Nathalie Labbé, Chantal Labbé, Jocelyn Labbé, Michel Hort, Marie-Claude Hort, Cedrick Labbé, Melissa Labbé, Cinthia Labbé, Vicky Labbé, de même que leurs conjoint(e)s et leur enfants. Il laisse également dans le deuil, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et collègues. Jason son petit-fils adoré, gardera pour toujours son Papou dans son cœur et en mémoire des souvenirs inoubliables à tout jamais. La famille recevra les condoléances à :de 9h30 à 11h.de là au crématorium.Sincère remerciement aux membres de la famille présents pour leur soutien ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333.