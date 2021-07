GAGNON, Christiane Deschênes



À la Maison du Bon-Pasteur, le 7 juillet 2021, à l'âge de 100 ans et 3 mois, est décédée madame Christiane Deschênes, épouse de feu Patrick Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule 30 juillet 2021 de 9 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sr Colette (Bon-Pasteur), Lisette (Ghislain Gagné), Marie-Andrée, Jean-Marie (Lorraine Charbonneau), Liliane, Marcel, Michel (Lise Imbeault) et Monique (Denis Larocque); ses petits-enfants: Geneviève (Pierre-Thomas), Daniel (Alexie), Marie-Hélène (Jérôme), Patrick, Jean-François, Guillaume, Marianne (Samuel), Laurence (Gabriel) et Arthur; ses arrière-petits-enfants: Ève, Philippe, Henri, Hubert, Alice, Leopold, Elisabeth et Rosemary; son frère Philippe, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier sincèrement Sr Rachelle Giguère, les membres de la congrégation du Bon-Pasteur, les résidentes, ainsi que tout le personnel de la Maison Bon- Pasteur, maison qui a accueilli chaleureusement notre mère en 2017. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Charités Bon-Pasteur Inc., 2550, rue Marie-Fitzbach, Québec (Québec), G1V 2J2, Tél. : (418) 656-0650.