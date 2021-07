COMEAU, Yvonne



À Lévis le 14 juillet 2021, est décédé à l'âge de 99 ans et 5 mois, madame Yvonne Comeau. Elle était l'épouse de feu monsieur Arthur Marcoux et fille de feu monsieur Hector Comeau et de feu dame Amanda Bernard. La famille recevra vos condoléancesà compter de 9h jusqu'à 10hSuivra l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil ses enfants: Rosaire (Lise Ouellet), Henri-Paul (Pierrette Bisson), Daniel (Aline Blais), André (Hélène Côté), Yvon (feu Gaétane Blanchette), Louise (Louis Delisle), Claire, Jean (Claudine Caron), Alain (Chantal Turcotte); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Sont également affectés par son départ ses frères et sœurs: feu Rosalia Comeau: épouse de feu Freddy Mc Comeau, feu Angelina Comeau: épouse de feu Roméo Roy Feu Rosalma Comeau: épouse de feu Eugène Corriveau Amanda Comeau: épouse de feu Charles-Édouard Pelletier feu Germaine Comeau: épouse de feu Adélard Gagnon Juliette Comeau: épouse de feu Jean-Guy Gosselin feu Alphonse Comeau: époux de feu Jeannine Bernard feu Philippe Comeau: époux d'Adrienne Breton feu Paul Comeau: époux de Camélia Cyr feu Dollard, Sœur Madeleine Marcoux. Sans oublier plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.