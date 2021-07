ABEL, Renée



À l'Hôpital Laval, le 4 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Renée Abel, épouse de monsieur Gilles Normandin. Fille de feu Albertus Abel et de feu Eva Veillette, originaire de Trois-Rivières, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Pierre Pageau), Danielle, Liette (Marc Morin) et Yvan (Mireille Martel), ses petits-enfants: Félix Abel-Morin, Mélyanne et Léana Abel-Martel; ses sœurs: Madeleine (feu Bertrand Carpentier) et Denise (Steve Doucet), ses beaux-frères et belles-Sœurs: Louise Ayotte (feu Jean Abel), Nicole Bornais (feu Pierre Abel), Mireille Normandin (Hildebrand Gamache), André Normandin (Diane Gariépy), Denis Normandin, Marcel Normandin, Marie-Josée Normandin (Serge Guimont); ainsi que de nombreux parents et amis.et les condoléances seront reçues par la famille aude 12h30 à 13h. La famille a confié madame Abel auLa famille aimerait remercier les membres de l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour leur dévouement, leur appui et la qualité des soins prodigués à madame Abel. En marque de sympathie, la famille demande de faire un don Société du parkinson de Québec (245 Rue Soumande, Québec, QC G1M 3H6). Pour rendre hommage à madame Abel, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com.