SIMARD, Andrée Allard



À sa résidence, le 15 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Andrée Allard, épouse de feu monsieur Ghislain Simard. Elle était la fille de feu dame Gracia Langevin et feu monsieur Omer Allard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Kathryn (Jacques Roy), Dany (Chantale Verreault) et Julie (Patrice Moreau); ses petites-filles: Élysabeth (François Hufty) et Victoria; ses frères et sœurs: feu Monique (feu Gaston), feu Claude (Reine Laforest), Nicoll (Josette Savard), Bertrande, Francine (Raymond Bouchard), Jacques (Bernadette Lachance), Louise (feu André Laprise), Marc (Thérèse Gagnon), Pierre-Paul (Nicole Morin), Marie-Marthe (Laval Larouche) et feu Jean; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: Gisèle (Jacques Marcoux); Monique (Gilles Simard), feu Lisette, Thérèse, Réjean (Ariane Ouellet), Régis (Michèle Paradis), Rémi (Lina Girard), Luc (Estelle Taillon), Line (Raymond Guay), Yves (Johanne Morin), Andrée (Sylvain Boie) et tante Lucette; sa filleule Valérie Gagnon et ses filleuls: Pierre-Paul, Pierre Allard et Christian Garneau ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle laisse également dans le deuil plusieurs personnes de la famille qui lui sont chères soit Thérèse Laroche et Claudie Munger (Yvon Plourde) ainsi que de nombreuses personnes de son entourage que nous remercions de leurs amitiés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, tél. : (418) 656-4999