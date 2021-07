RACINE, Richard



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Richard Racine, époux de dame Colette Talbot. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Racine et de feu dame Germaine Blouin. Il demeurait à Saint-Joachim.Que tous ceux et celles qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Joachim, sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Colette, ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Hélène (René Ratté), Michel (Danielle Tremblay); ses petits-enfants: Olivier (Wendy Fleming) et Ophélie Ratté; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Valmont (Thérèse Chevalier), feu Raymond (Thérèse Giguère), feu Carmen (Guy Galarneau), Louisette, André (Louise Soucy), Jean-Marc (Céline Drouin), Ginette, Diane (André Larrivée), Claire (feu Donald Tremblay), Bibiane (feu Daniel Delisle), et il était le frère de feu Gisèle (feu Roger Guillemette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Talbot: feu Sylvio (Paulaine Saillant), Daniel (Madeleine Dionne), René (feu Annette Racine, Cécile Tremblay), feu André (Denise Tremblay), Gabriel (feu Lisette Lacroix, Michèle Bédard), Nicole (feu Denis Guérin), feu Réjean (Irène Renaud), Rémi (Denise Lachance), Ginette, Marcel (France Picard), Lisette (Michel Riverin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, son médecin le docteur Pierre Boutet ainsi que l'infirmière Véronique Fortin pour leur grand dévouement, les bons soins qu'ils lui ont prodigués et pour nous avoir si bien accompagnés. Richard souhaitait également remercier les docteurs Pascal Rhéaume et Isabelle Samson. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/