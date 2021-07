BUTEAU, Jacqueline Poitras



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 7 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jacqueline Poitras, épouse de feu monsieur Jacques Buteau. Elle était la fille de feu monsieur Narcisse Poitras et de feu dame Lucie Bernier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil; son beau-frère Maurice Pellerin (feu Claire Poitras), ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement la Résidence Hâvre Joie de Vivre, plus particulièrement madame Nathalie Laflamme et son personnel, ainsi que tout le personnel du CHSLD St-Augustin du troisième étage pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, téléphone: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.